الجمهور يهنئ هاجر أحمد بحملها خلال عيد ميلادها: «تقومي بالسلامة»

تصدّرت الفنانة هاجر أحمد محركات البحث على جوجل بعدما نشرت فيديو لها بصحبة زوجها وهي تحتفل بعيد ميلادها على أنغام أغنية «انزل يا جميل»، للنجم وليد توفيق عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

الجمهور يهنئ هاجر أحمد بحملها

وتفاعل مع احتفال هاجر أحمد بعيد ميلادها العديد من متابعيها وجمهورها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، إذ تلقت تهنئات على حملها وكتبت إحدى المتابعات «أحلى واحدة حامل شوفتها والله ما شاء الله»، فيما دعت لها أخرى قائلة: «ربنا يقومك بالسلامة يا رب»،

بينما علقت إحدى المتابعات، على الفيديو التي ظهرت به الفنانة هاجر أحمد، مع زوجها، احتفالًا بعيد ميلادها، «العمر كله وحامل ربنا يسعدك»، في حين هنئ حساب آخر هاجر أحمد، عن طريق كتابته لتعليق، «مبروك الحمل».

أعمال هاجر أحمد في 2021

وشاركت الفنانة هاجر أحمد خلال العام الماضي 2021 في 3 أعمال درامية، وكان في مقدمتهم هو مسلسل «وكل ما نفترق» إخراج كريم العدل، وتأليف أحمد وائل، وكان هذا العمل الدرامي بطولة كلًا من: ريهام حجاج وعمرو عبدالجليل وأحمد فهمي، ورانيا يوسف، وطارق عبدالعزيز، ومحمد الشرنوبي، وغيرهم من نجوم الفن.

كما دخلت في حكاية «دون ضمان»، ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا»، مع النجمة هنادي مهنا التي تختلف شخصيتهما كثيرًا إلا أنَّهما تتفقا مع تدهور حالهما وانفصال كلاً منهما بعدما وجدا أن الانفصال هو الحل لإصلاح حياتهما الشخصية، مؤكدين بذلك أنَّ نهاية هذه الحكاية قد تكون هي البداية لأمور أفضل في حياتهما المقبلة.

وقدمت الفنانة هاجر أحمد، أيضًا مسلسل آخر خلال عام 2021، وهو «أحسن أب»، مع النجم علي ربيع، إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد محيي.