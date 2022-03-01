الروبل الروسي يخسر 30% من قيمته أمام الدولار.. تعرف على سعره اليوم

انخفض الروبل الروسي اليوم الثلاثاء، بعد أن استعاد بعض مكاسبه جزئيًا، في حين ارتفع الدولار، وسجل الفرنك السويسري أعلى مستوى في 7 سنوات، إذ سعى المستثمرون إلى العملة الآمنة في انتظار التطورات في أوكرانيا، بعد غزوها من قبل روسيا.

هزة في الأسواق المالية

واهتزت الأسواق المالية في الأيام الأخيرة بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، وهو أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، والعقوبات الغربية الناتجة عن ذلك، والتي تشمل قطع بعض البنوك الروسية عن شبكة سويفت المالية والحد من قدرة موسكو على نشر خدماتها المالية، بالإضافة إلى منعها من الوصول إلى 630 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.

الروبل يتراجع 4% ورفع طارئ لسعر الفائدة

وانخفض الروبل بنحو 4% خلال اليوم، وجرى تداوله عند 97.036 للدولار، بعد يوم من انهياره إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 120 للدولار.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، تعافت العملة الروسية من بعض تلك الخسائر، بمساعدة رفع طارئ لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الروسي، مع ذلك انخفض الروبل بنسبة 30% تقريبًا عن أفضل مستوياته هذا العام.

الدولار الأمريكي يرتفع وسط عقوبات غربية

وواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه بنسبة 0.2% إلى 96.96، وانخفض اليورو بنسبة 0.4% خلال اليوم عند 1.1175 دولار.

وبحسب مذكرة بحثية لـ«ING FX»، سينصب التركيز على ما إذا كانت العقوبات الغربية ستبدأ في التأثير على تدفقات السلع من روسيا، وما إذا كان البنك المركزي الروسي سيتدخل بمزيد من الإجراءات لدعم الروبل.

أعلى مستوى للدولار الأسترالي

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوياته منذ منتصف يناير في التعاملات المبكرة، قبل أن يتراجع ليرتفع بنسبة 0.1% خلال اليوم عند 0.72715 دولار، وهو ثالث يوم على التوالي من المكاسب.