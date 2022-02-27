هبوط جماعي لسعر الروبل الروسي بالتزامن مع التدخل العسكري في أوكرانيا

سجل الروبل الروسي تراجعا ملحوظا مقابل عدد من العملات اليوم الأحد الموافق 27 فبراير الجاري، وذلك بالتزامن مع موافقة قادة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على قطاعات الخدمات المالية والطاقة والنقل في روسيا وفرض قيود على الصادرات، بالإضافة إلى إدراج المزيد من الروس على قوائم سوداء على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

وجاء سعر الروبل الروسي مقابل العملات الأخرى على النحو التالي:

سعر الروبل الروسي أمام الدولار:

تراجع سعر الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي ليسجل انخفاضا يصل لـ 2.2982-.

سعر الروبل الروسي أمام اليورو:

كما سجّل اليورو ارتفاعًا أمام الروبل الروسي ليسجل الأخير انخفاضا بقيمة 1.9475-.

سعر الروبل الروسي أمام الجنيه الإسترليني:

فيما صعد الجنيه الإسترليني مقابل الروبل الروسي ليسجل انخفاضا يصل لـ 2.818-.

سعر الروبل الروسي أمام الفرنك السويسري:

وهبط الروبل الروسي أمام الفرنك السويسري ليسجل 2.49 -.

سعر الروبل الروسي أمام اليوان الصيني:

فيما سجل اليوان الصيني ارتفاعًا مقابل الروبل الروسي اليوم الأحد ليشهد انخفاض بقيمة 0.3398 -.

سعر الروبل الروسي مقابل الدرهم الإماراتي:

وأخيرا هبط سعر الروبل الروسي أمام الدرهم الإماراتي بقيمة تصل لـ 0.6257 -.

يذكر أن اجتماع زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل خرج بمجموعة من العقوبات على روسيا لتدخلها العسكري في أوكرانيا تتعلق بالقطاع المالي وقطاعي الطاقة والنقل والسلع ذات الاستخدام الثنائي في المجالات المدنية والعسكرية، وكذلك أصدر عقوبات تتعلق بضوابط تخص التصدير وتمويل الصادرات وسياسة التأشيرات، بالإضافة لعقوبات تستهدف بنكين مملوكين للدولة، وهما بنكا بيلينفست ودابرابيت، بالإضافة إلى صناعتي الدفاع والأمن في روسيا.

وشنت موسكو تدخلًا عسكريا على الأراضي الأوكرانية فجر الخميس الماضي، في سبيل حماية إقليم دونباس على حد تعبير الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي أعلن عن بدء الحملة المسلحة على أوكرانيا، لتندلع على إثرها الحرب بين الجارتين.