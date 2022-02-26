البنك المركزي الروسي يؤكد استئناف «الروبل» صعوده بعد غزو أوكرانيا.. كم سعره الآن؟

عاودت العملة الروسية، الروبل، أمس الجمعة، ارتفاعها بعد أن شهدت أدنى مستوياتها على الإطلاق أول أمس الخميس على خلفية بداية غزو أوكرانيا، لتستأنف الصعود أمام الدولار بنسبة 2.6%، وفقاً للمعلن من البنك المركزي الروسي.

سوق الأسهم الروسية يجني مكاسب أول أيام الغزو

فيما شهد سوق الأسهم الروسية صعوداً كبيراً للمؤشرات بعد سجلت أكبر انخفاض لها على الإطلاق خلال يوم واحد، ليكثف البنك المركزي بموسكو دعمه لـ البنوك الخاضعة للعقوبات.

يشار إلى أنَّه لم تُترك أي أصول روسية بعيداً عن عمليات البيع المكثفة الخميس الماضي، أول أيام الغزو.

القتال مستمر في «كييف».. والسلطات تشيد بمواطنين استخدموا المولوتوف

واستمر القتال في أوكرانيا، أمس الجمعة، حيث قصفت الصواريخ الروسية العاصمة الأوكرانية «كييف»، وتفرقت العائلات في الملاجئ وطلبت السلطات من السكان تحضير زجاجات المولوتوف للدفاع عن عاصمة البلاد.

الروبل يصمد أمام الدولار بصعود 2.6%.. أمس الجمعة

ارتفعت أسعار الروبل بنسبة 2.6% مقابل الدولار، أمس الجمعة، ليصل إلى 83.03 بعد أن سجل أدنى مستوى قياسي عند 89.60 في تعاملات شديدة التقلب يوم الخميس.

ومقابل اليورو، ارتفع سعر الروبل بنسبة 2% ليتداول عند 93.27، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 101.03 في سوق ما بين البنوك يوم الخميس.

جهود السنوات السبع لبناء دفاعات مالية لروسيا قد ينهار بسبب العقوبات

وأمضت روسيا السنوات السبع الماضية في بناء دفاعات مالية هائلة، لكن محللين قالوا إن الاقتصاد الروسي من غير المرجح أن يصمد أمام هجمة العقوبات المنسقة من الغرب على المدى الطويل.

وقال البنك المركزي إن عملاء بعض البنوك الروسية الخاضعة لعقوبات غربية لن يعودوا قادرين على استخدام بطاقاتهم في الخارج أو مع أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول من آبل وجوجل.

وقلصت مؤشرات الأسهم الروسية خسائرها الفادحة بعد هبوط يوم الخميس القياسي في يوم واحد.