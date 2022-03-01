الاتحاد الأوروبي: نصف احتياطي البنك المركزي خارج سيطرة موسكو

قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنَّ روسيا باتت لا تسيطر على نصف احتياطي البنك المركزي على خلفية فرض عقوبات ضدها بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

عقوبات ضد أوكرانيا

ونقلت وكالة «سبوتنك» الروسية تصريحات «بوريل» خلال مشاركته في جلسة عامة استثنائية للبرلمان الأوروبي لمناقشة الحرب في أوكرانيا، اليوم أنَّ روسيا أصبحت لا تسيطر على نصف احتياطي البنك المركزي.

بوريل: لن نغير معايير حقوق الإنسان بسبب اعتمادنا على غاز روسيا

وتطرق «بوريل» للحديث عن الغاز الروسي وحاجة أوروبا له، قائلاً: «لن نغير معايير حقوق الإنسان وديمقراطيتنا بسبب اعتمادنا على غاز روسيا»، مضيفاً أنَّه يجب حشد الجهود الأوروبية وعدم الاعتماد على الغاز الروسي فقط.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي العديد من العقوبات المالية على روسيا، نتيجة العملية العسكرية التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف منع عسكرة أوكرانيا من جانب عدة دول غربية، إلى جانب وقف تمدد نفوذ حلف شمال الأطلسي الناتو بالقرب من الحدود الروسية بعد طلب أوكرانيا الانضمام إلى الحلف.