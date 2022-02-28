متحدث «الكرملين» في مرمى عقوبات الاتحاد الأوروبي

يبحث «الاتحاد الأوروبي»، فرض عقوبات على المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، في إطار العقوبات الغربية المفروضة على موسكو في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، إن التكتل الأوروبي، يريد أن يرى أوكرانيا جزءًا من الكتلة الأوروبية، مضيفة في مقابلة مع تلفزيون «يورونيوز»: «من المهم أن توافق كييف على محادثات السلام مع روسيا»، وفقا لمًا ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«دير لاين»: «الاتحاد الأوروبي» لديها عملية مع أوكرانيا

وأوضحت «دير لاين»، ان الاتحاد لديها عملية مع أوكرانيا تتمثل على سبيل المثال في دمج السوق الأوكرانية في السوق الموحدة، وأشارت المسؤولة الأوروبية، إلى التعاون الوثيق للغاية في شبكة الطاقة.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه يتعين على دول مجموعة الـ7 الكبرى «كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة»، أن تقدر الضرر الذي ألحقته هي بالعالم، لا الضرر الذي تسببت به موسكو.

«زاخاروفا»: روسيا لا تزال لديها أصدقاء في العالم ولاسيما الصين

وأكدت زاخاروفا، أن بلادها لا تزال لديها أصدقاء في العالم ولاسيما الصين مثلًا، موضحة في حديث تليفزيوني، أن بعض الدول الغربية في عصر ما بعد الحقيقة رفعت أيديها عن مبادئ ومفاهيم وقيم حقيقية، واستبدلت بها الأكاذيب.

وأضات المتحدثة باسم الوزارة الروسية: «لقد وصلنا إلى عصر رفع فيه كل فرد يديه بشأن هذا الأمر، ورفع الأنجلو ساكسونيون والذين يخدمونهم أقدامهم لقد وصلنا إلى عصر ما بعد الحقيقة بطريقة علمية، وبكلماتك الخاصة، إنها حقبة يحل فيها الكذب محل الحقيقة.