إزاي تشارك.. لو عاوز تعرض منتجك بره في معارض دولية منها في الإمارات

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة عن توافر مجموعة من المعارض الدولية في الخارج التي تتيح إماكنية المشاركة من خلال القيام بتسجيل الدخول للحصول على بيانات الاتصال للحصول على الموافقة والسفر.

وترصد «الوطن»، تفاصيل المعارض المتاحة عبر منصة المشروعات الصغيرة عبر الموقع الإلكتروني، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية الت تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة، وجاءت على النحو التالي:

معرض دولي للمنسوجات والأقمشة - الأمارات

ووفقا للمنصة فإن التقديم للمعرض بدأ في 28 فبراير الماضي ويستمر حتى 11 مايو 2022، على أن تكون ​اقامة المعرض الدولي للأقمشة والمنسوجات بدولة الإمارات بمدينة دبي في 9/05/2022 ولمدة 3 أيام، وللتسجيل من هنــــا.

معرض دولي للأثاث - إندونيسيا

ويتم إقامة المعرض الدولي للأثاث بدولة إندونيسيا بالعاصمة جاكرتا في 11/03/2022 ولمدة 3 أيام، حيث بدء التسجيل في 28 فبراير الماضي، التسجيل من هنــــا.

معرض دولي للغذاء - المغرب

كما وانطلق في 28 فبراير التسجيل لحضور معرض بدولة المغرب للغذاء منعقد في المغرب والذي يتم إقامته في 15/3/2022 ولمدة 3 ايام، التسجيل من هنــــا.

معرض دولي للسلاسل الغذائية الزراعية - ايطاليا

​يقام معرض دولي بدولة ايطاليا خاص بالسلاسل الغذائية الزراعية المنعقد في 1/4/2022ولمدة 3 أيام، للمشاركة والتسجيل من هنـــا.

معرض دولي للمنتجات الزراعية والأغذية - كينيا

​كما يمكن المشاركة في اقامة معرض دولي بكينيا للمنتجات الزراعية والأغذية خلال الفترة من 22/11/2022 حتى 24/11/2022 بالتسجيل من هنــــا، حيث بدأ التسجيل في 21 أكتوبر من العام الماضي.