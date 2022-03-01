تسليم 15200 سيارة جديدة حتى نهاية فبراير ضمن مبادرة «إحلال المركبات»

انتهت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، من تخصيص نحو 15200 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي حتى نهاية فبراير الماضي.

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، إن السيارات الجديدة التي خُصصت أو سُلمت تتوزع بين سيارات ملاكي و«تاكسي» وسيارات «ميكروباص».

أنواع السيارات المسلمة للمستفيدين

وأوضح «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيارات الجديدة تتوزع بين ماركات وطرازات متعددة، مضيفًا أن المبادرة الرئاسية سلمت 5300 سيارة ماركة «نيسان»، بالإضافة إلى 4890 سيارة ماركة «بي واي دي»، بالإضافة إلى 1450 سيارة ماركة «شيفرولية».

وأكد «عوض» تسليم 1220 سيارة ماركة «هيونداي»، إلى جانب 1350 سيارة «شيري تيجو» علاوة على تسليم 210 سيارة ماركة «شيري اريزو»، بالإضافة إلى 450 سيارة «ميكروباص» ماركة «كينج لونج» و330 سيارة ماركة «زيمكس».

تفاصيل إطلاق المبادرة

وأشار المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، إلى أن هناك 10 الآف سيارة جديدة جار تسليمها، بمجرد موافقة شركات السيارات المشاركة للمبادرة الرئاسية عليها خلال الشهر الحالي، للمواطنين الذين تقدموا بطلبات إحلال وجرى استلام سياراتهم ووافقت شركات السيارات على تسليمهم سيارات جديدة في إطار المبادرة.

يذكر أن الحكومة المصرية أطلقت في يناير من العام الماضي 2021 مبادرة لإحلال السيارات التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بعد تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبدأت وزارات المالية والتجارة الصناعة والتنمية المحلية في تنفذ المبادر على 3 مراحل، الأولى بدأت في 7 محافظات وهي: الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى الثلاث القاهرة والجيزة والقليوبية.