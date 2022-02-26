أغلى 6 عربيات في مبادرة إحلال السيارات.. «اشتريها بسعر أقل من بره»

على مدار الشهور القليلة الماضية، اهتم المواطنون بمبادرة إحلال السيارات، والتي تمكنهم من استبدال سياراتهم القديمة بسيارة أخرى جديدة وبسعر أقل من العادي، بالإضافة إلى تقسيط الثمن على عدة سنوات، والاستفادة بعدد كبير من المميزات المختلفة.

ويتساءل الكثير من الراغبين في الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات، عن أسعار السيارات المتاحة والتي تعمل بنظام الغاز الطبيعي، وما أغلى السيارات المتاحة بها وأسعارها، لمعرفة ما يمكن توفيره من خلال المبادرة.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار أغلى السيارات في المبادرة، وهي كما يلي:

أسعار أغلى سيارات مبادرة إحلال السيارات

وتحرص المبادرة على توفير أنواع وموديلات مختلفة من السيارات التي تعمل بنظام الغاز الطبيعي، وتتمثل في الآتي:

سيارة Accent RB AT

- فئة DAB PLUS يصل سعر تلك السيارة إلى 240.250 ألف جنيه.

- فئة Higline: يبلغ سعرها 250.250 ألف جنيه.

سيارة Elantra HD AT

- فئة DAB ABS: يصل سعرها إلى 259.250 ألف جنيه.

- فئة Highline: يصل سعر السيارة إلى 263.250 ألف جنيه.

سيارة Sentra B17

- فئة Base: يمكن للمواطنين شرائها بسعر يصل إلى 275.500 ألف جنيه.

- فئة Mide: تباع بسعر 292.500 ألف جنيه.

كيفية الاشتراك بالمبادرة

ويمكن لكافة المواطنين الاشتراك بالمبادرة إذا توافرت بهم الشروط المطلوبة لذلك، والتي تتمثل في أن تكون السيارة مر على صناعتها 20 عامًا، وأن يكون الراغب في الاشتراك لديه رخصة سارية ولا يقل سنه عن 21 عامًا.

ويجب في البداية التسجيل عبر الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، ثم إدخال بيانات الشخص والسيارة يمتلكها، بالإضافة إلى الرقم القومي وتاريخ انتهائه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ثم الضغط على إرسال البيانات.

وفي حالة مطابقة السيارة لشروط المبادرة، سيتم الانتقال إلى صفحة جديدة بها 9 أنواع سيارات وتحتوي على 23 طرازًا، ويمكن للشخص اختيار النوع الذي يفضله وطريقة السداد ومدة القسط.