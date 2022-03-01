تعرف على أقل قسط للميكروباص المكيف فى مصر بمبادرة إحلال السيارات

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، إن مبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاقت استحسانا من قبل المواطنين، إذ تقدم إليها في المرحلة الأولي ما يقرب من 40 ألف مواطن لإحلال سيارتهم حتى الآن، وتم الموافقة على 16 ألف سيارة بين ملاكي وتاكسي وميكروباص.

إحلال السيارات الملاكي

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، أن قسط الميكروباص في المبادرة أقل قسط تم تسجيل سعر القسط الشهري للـ «ميكروباص زيمكس ستار» كاملة مكيفة موديل 2022 يبدأ من 2695 جنيه، ويتم تقسطيها لمدة 10 سنوات.

السيارة «بي واي دي»

وفى نفس السياق، أوضح «عوض» أن العلامة التجارية للسيارة «بي واي دي»، احتلت المركز الأول في السيارات الأكثر تسليما من قبل المواطنين، وهي السيارة «بي واي دي f3» ومن ضمن مواصفات السيارة «بي واي دي» 2022.

وتعتمد تلك السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 134 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، و5 سرعات في النسخة المانيوال وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 12.1 ثانية السيارة متوسط استهلاك 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

مبادرة الرئيس السيسي

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أطلق مبادرة إحلال السيارات التي مرّ على تصنيعها 20 عاما فأكثر، وذلك في بداية شهر يناير 2021، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، إذ يتم تقسيط السيارات على 7 أو 10 سنوات لمن تنطبق عليهم شروط مبادرة إحلال السيارات.