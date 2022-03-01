ولي عهد أبو ظبي يؤكد لـ«بوتين» ضرورة الحل السلمي للأزمة الأوكرانية

بحث ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الروسي الأزمة في أوكرانيا وملف الطاقة، وفقا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وأكد ولي عهد أبو ظبي للرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي، لافتا إلى أن الإمارات تواصل اتصالاتها بمختلف الأطراف لإيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية.

ولى عهد أبو ظبي يؤكد ضرورة الحل السلمي لأزمة أوكرانيا

وأكد ولي عهد أبو ظبي للرئيس الروسي على الحل السلمي لأزمة أوكرانيا وضمان مصالح كل الأطراف وأمنها القومي.

وفي سياق متصل، اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه دمر السلام في أوروبا.

وأضاف أمين عام الناتو، أن حلف شمال الأطلسي يدين العدوان الوحشي وغير المبرر على أوكرانيا؛ متهما بيلاروسيا أيضا بالسماح بذلك، وذلك خلال مؤتمر صحفي في بولندا اليوم.

الناتو يدين العدوان الروسي على أوكرانيا

وأشار إلى أن حلف شمال الأطلسي، لا يبحث عن نزاع مع روسيا، ولن يرسل جنودا أو طائرات إلى أوكرانيا.

ودعا أمين عام الناتو، موسكو إلى الانسحاب من أوكرانيا فورا، قائلا: «ملتزمون بالمادة خمسة بند الدفاع الجماعي الذي ينص على أن الهجوم على دولة عضو يعتبر هجوما على جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي».

في المقابل، تنعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا غدا الأربعاء.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، طالبت روسيا أوكرانيا بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين اللتين تدعمهما موسكو، ووقف مطالبها باستعادة شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ 2014.