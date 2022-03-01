رئيس أوكرانيا: سنواصل المعركة ضد الروس.. لا تراجع أو استسلام

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنّ بلاده لن تستسلم وستواصل المعركة ضد الروس، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

روسيا على مشارف كييف

وتستمر القوات الروسية في حشد عناصرها المسلحة ومعداتها الثقيلة نحو مشارف العاصمة الأوكرانية كييف استعدادا لدخولها، بعدما وجهت وزارة الدفاع الروسية نداء للمدنيين الراغبين في الخروج من العاصمة بأنّها وفرت طرق آمنة للمغادرة.