روسيا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي خارج قضايا أمننا الاستراتيجي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إنّ طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لا يندرج تحت إطار المسائل الأمنية الاستراتيجية، مضيفا: «الاتحاد ليس كتلة عسكرية سياسية، لذا فالموضوع لا يندرج في إطار قضايا الأمن الاستراتيجي».

أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، في تصريحات للصحفيين، نقلتها عنه وكالة الأنباء الروسية «سبوتنك»، أنّ الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، وبالتالي فالموضوع لا يندرج في إطار المسائل الأمنية الاستراتيجية، بل يندرج في إطار مختلف، مشيرا إلى أنّ دستور أوكرانيا يركز على انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر واضح.

قبول طلب أوكرانيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قدّم أمس طلبا للاتحاد الأوروبي، لمنح عضويته لأوكرانيا، وصرح رئيس مكتب زيلنيسكي قبل قليل، بأنّ طلب التحاق أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي تم تسجيله وقبوله.