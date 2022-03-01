آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. توجيه ضربات دقيقة للعاصمة كييف

وجهت وزارة الدفاع الروسية نداءَ قبل قليل لسكان العاصمة الأوكرانية كييف لتجنب ضربات فائقة الدقة التي سيشنها الجيش الروسي على مراكز الهجمات الإعلامية ضد روسيا وفقاً لموقع «روسيا اليوم»، كما أفادت وكالة الأنباء «تاس» بأنّ روسيا عزلت الجيش الأوكراني عن بحر آزوف، وذلك في آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وكانت آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا شملت حشد القوات الروسية عناصر الجيش الروسي إضافة إلى المعدات القيلة والأسلحة فائقة الدقة على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف تمهيداً لقصفها واقتحامها، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، والذي يوافق سادس أيام الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

بريطانيا تفتح باب اللجوء

وقالت الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ أكثر من 600 ألف شخص نزحوا من أوكرانيا قبل مرور أسبوع على الحرب بين الجارتين، وذلك ضمن آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنّ بلاده على استعداد لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، على حد تعبيره.

البرلمان الأوروبي يرحب بطلب انضمام أوكرانيا له

وكانت رئيسة البرلمان الأوروبي قد أعلنت اليوم الثلاثاء أنّ البرلمان رحب بطلب أوكرانيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي، وهي الخطوة التي قالت عنها موسكو: «الاتحاد ليس كتلة عسكرية سياسية، لذا فالموضوع لا يندرج في إطار قضايا الأمن الاستراتيجي».

مواصلة الحملة العسكرية على أوكرانيا لليوم السادس

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن فجر يوم الخميس الماضي شن بلاده حملة عسكرية على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس، وتحقيق الأهداف الروسية، وهو ما أعلن عنه مسؤول روسي اليوم، إذ قال إنّ العملية العسكرية مستمرة وأنّ ما تقوم به روسيا هو حماية لنفسها من تهديدات الغرب.