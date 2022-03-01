بريد الوطن.. نبوءة الشتاء (قصة قصيرة)

كانت حينما تريد الكتابة عن حقائق ملموسة، تهاب من نفاق نظرات من حولها، تجسد أفكارهم كلمة كلمة ما بين الواقع والخيال على صفحات العمر، منهم من كان واضحاً بمصداقية الباطن والظاهر معاً، ومنهم من يكون على الحياد رغم إدراكه للخطأ، من يتعامل بالتصحيح، ومن يكتفى بالذم أو المدح.. بدأت تنسج خيوطها وتقسم بالقلم، تسرد عن حياة دنيوية ليس الحصاد منها إلا قليلاً، ليتهم مدركون أنه فى يوم وليلة تزول النعم، والباقى فقط هو العمل.

نثرت العشق والغرام تجاه علاقات محللة أو محرمة من نظرة عادات وقيم المجتمع، كل طرف منهما له رؤية واضحة جيدة سواء تقبلها الواقع أو نكرها.

عدم الالتفات إلى المشاعر والأحاسيس وحنين الرغبة، عدم التعامل مع الإنسانية الآدمية، بالأخص إن كانت المرأة أرملة أو مطلقة، هكذا تكون الحياة بذاك التوقيت بانتهاء أى متاع لها بالدنيا.

اختلست من نبوءة العراف وهماً زائفاً بأن الوفاء بالوجود لقاء يجمع بين مصداقية الشعور وإخلاص يمتد على مساحات الأزمنة، لن ينظر إلى بعد الأمكنة أو المسافات الزمنية بينهما، ينجذب إلى الروح والمحبة والعقلانية الراسخة المتزنة المتأنية.. وفاء بالأفعال ليس بالهمسات فقط بين قوافى الشعر والنثر وعلى صفحات ومواقع الغزل.

منى فتحى حامد

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