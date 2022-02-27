بريد الوطن .. نفذ قرارات إزالة مخالفات عقار «الماس الحاجب» يا محافظ القاهرة

أسكن فى أحد العقارات الكائنة بشارع الماس الحاجب بمنطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة، وحدث أن قام أصحاب العقار ببناء عشوائى داخل منور العقار، وقدمنا شكاوى صدرت على أثرها قرارات إزالة من حى الخليفة الذى نتبع له، ومحافظة القاهرة، كما صدر إنذار لأصحاب البناء المخالف، وقرار بالغلق الإدارى، ورغم كل ذلك قام أصحاب العقار بإعادة فتح المبنى مرة أخرى واستخدموه فى نشاط مخالف، فضلاً عن عدم ملاءمة المكان لمثل تلك الأنشطة، لذلك نناشد السيد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التدخل لاتخاذ اللازم وتطبيق القانون وتنفيذ قرارات الغلق الإدارى والإزالة.

عن السكان -حسن عبدالقوى الصياد -الخليفة - القاهرة

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