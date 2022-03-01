بريد الوطن.. «الكردوسى» لن يموت

يقول الإمام على ـ كرم الله وجهه ـ عندما مات الرسول الكريم «صلى الله عليه وسلم»: مات الذين أحبهم فعليك يا دنيا السلام فقد كنت رضيع وصالهم الطفل يؤلمه الفطام.

أنا من عشاق المرحوم الكاتب الكبير محمود الكردوسى، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن الغراء، وعضو مجلس الشيوخ، وصاحب باب «كرباج» الذى ألهب به ظهر الإخوان وما فعلوه بمصر فى فوضى 25 يناير 2011، التى سماها المرحوم «ماسورة مجارى انفجرت بميادين وشوارع مصر»، وتعلمنا من الكاتب الصحفى الكبير المرحوم مصطفى أمين، أن العمالقة لن تموت والكردوسى كان ابن موت، ولكن هو سيظل حياً بيننا كالمعين لا ينضب ونتأمل كل ما كتبه وألفه فى كتبه «واحد صعيدى ـ ذائقة الموت ـ ورق دشت» وإذا توقف قلمه سيظل ينبض حبه فى قلوبنا وسيظل علامة بارزة فى عالم الصحافة والكتابة، وبرجاء من خلال منبركم وجريدتكم الغراء الذى استقر به المقام فى نهاية المشوار أن يطلق اسمه على قاعة من قاعات نقابة الصحفيين، وكذلك أن يطلق اسمه على بعض المحاور أو الشوارع والميادين، وكذلك نطالب وزيرة الثقافة بأن تطبع مؤلفاته فى نسخ شعبية للقراء ومحبيه، وأخيراً أدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته بما قدمت يداه من خير لمصر ومحبيه.

أحمد النمر ـ كاتب وإعلامى

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