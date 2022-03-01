بريد الوطن.. الأمانى
كتب:
الوطن
06:57 م | الثلاثاء 01 مارس 2022
بريد الوطن
مش عاوزه الأفكار الوحشة
تتعب لى دماغى
مش عاوزة أشوف الأبيض
أسود لو حتى ثوانى
وآخد الراحة فى حضنى
أتدفى أنسى أحزانى
عاوزة أشوف نفسى ربيع
فى عز خريف الدنيا القاسية
عاوزة أشوفك قلب كبير
يساع الكون ما يعتبه قسوة
عاوزة أصاحب نفسى تمشى
معايا تطاوعنى ما تقسى
عاوزة الكون فى عذوبة الميّه
يروى عطشنا فنرسى
عاوزه أبص فى وشوش الناس
ألقاها صافية زى ألوان السما السابعة
أنا عاوزة كل الوحوش تخفى
عاوزة الطيب يجرى ويرعى
عاوزة أحزان الناس أفراح
عاوزة تعبهم كد فلاح
وكلامهم طارح منه
عيدان الفل الفواح
عاوزة العدل يسود الكون
عاوزة حياتنا سكون فى سكون
إيمان حسين
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