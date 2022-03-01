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محمود مسلم

بريد الوطن.. الأمانى

كتب:

الوطن
06:57 م | الثلاثاء 01 مارس 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

مش عاوزه الأفكار الوحشة

تتعب لى دماغى

مش عاوزة أشوف الأبيض

أسود لو حتى ثوانى

وآخد الراحة فى حضنى

أتدفى أنسى أحزانى

عاوزة أشوف نفسى ربيع

فى عز خريف الدنيا القاسية

عاوزة أشوفك قلب كبير

يساع الكون ما يعتبه قسوة

عاوزة أصاحب نفسى تمشى

معايا تطاوعنى ما تقسى

عاوزة الكون فى عذوبة الميّه

يروى عطشنا فنرسى

عاوزه أبص فى وشوش الناس

ألقاها صافية زى ألوان السما السابعة

أنا عاوزة كل الوحوش تخفى

عاوزة الطيب يجرى ويرعى

عاوزة أحزان الناس أفراح

عاوزة تعبهم كد فلاح

وكلامهم طارح منه

عيدان الفل الفواح

عاوزة العدل يسود الكون

عاوزة حياتنا سكون فى سكون

إيمان حسين 

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