بريد الوطن.. الأمانى

مش عاوزه الأفكار الوحشة

تتعب لى دماغى

مش عاوزة أشوف الأبيض

أسود لو حتى ثوانى

وآخد الراحة فى حضنى

أتدفى أنسى أحزانى

عاوزة أشوف نفسى ربيع

فى عز خريف الدنيا القاسية

عاوزة أشوفك قلب كبير

يساع الكون ما يعتبه قسوة

عاوزة أصاحب نفسى تمشى

معايا تطاوعنى ما تقسى

عاوزة الكون فى عذوبة الميّه

يروى عطشنا فنرسى

عاوزه أبص فى وشوش الناس

ألقاها صافية زى ألوان السما السابعة

أنا عاوزة كل الوحوش تخفى

عاوزة الطيب يجرى ويرعى

عاوزة أحزان الناس أفراح

عاوزة تعبهم كد فلاح

وكلامهم طارح منه

عيدان الفل الفواح

عاوزة العدل يسود الكون

عاوزة حياتنا سكون فى سكون

إيمان حسين

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