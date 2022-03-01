سمير صبري عن أزمته الصحية: «إن بعد العسر يسر»

تحدث الفنان سمير صبري، في حلقة إذاعية ضمن برنامجه ذكرياتي، عبر أحد محطات الراديو، منذ قليل، سجلها وهو على فراش المرض في أحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، عن كثير من الأمور الخاصة به.

سمير صبري يتحدث عن أزمته الصحية

وقال الفنان سمير صبري: «أنا بقول لنفسي اتكل على الله واصبر إن بعد العسر يسر، وفي حاجات كتير الواحد لما بيتعب بيفتكر أن أهم حاجة هي الصحة».

وحرص صبرى على أن يشكر كل من سأل عنه، مشيرا إلى أن هناك آلاف الرسائل والورود وصلت له منذ تعرضه للوعكة الصحية، التي عبرت عن حب كبير ممن حوله، وحرص على توجيه الشكر لكل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وكذلك وزير الصحة، وأيضا أشرف زكي نقيب الممثلين.

وأضاف: «مفيش أحسن من الصحة يا ولاد، الصحة وراحة البال وقبول الوضع اللي الواحد عايشه، ادعو لي بالشفاء».

وأشار سمير صبري إلى أن عدد كبير من الفنانين حرص على زيارته وتوجيه الدعم له، وكان من بينهم الفنانة نبيلة عبيد وليلى علوي ونادية مصطفى وأركان فؤاد ومحمد ثروت.

تعرض سمير صبري لوعكة صحية

يذكر أن الفنان سمير صبري تعرض لوعكة صحية، وتم نقله إلى المستشفى، وكشف خلال مداخلة تليفونية أنه يخضع لعملية جراحية دقيقة في القلب وطلب من جمهوره الدعاء له.

كما كشفت نقابة المهن الموسيقية على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج سمير صبري على نفقة الدولة.