ناني الديب تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري: نفسيته بقت أفضل

تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري، كشفتها صديقته المقربة ناني الديب، قائلة: «بالنيابة عنه أعبر عن جزيل شكري وامتناني للرئيس عبدالفتاح السيسي، فتعليماته تنفذ حرفيا، وعدد كبير من الأطباء عملوا كونسلتو من أول ما جينا».

وأضافت «الديب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON: «كشف عليه حوالي 15 دكتور وبعدها بشوية في 15 دكتور تاني، وإجراءات كثيرة تم تنفيذها فورا، ونفسيته أفضل كثير النهاردة مقارنة بإمبارح».

تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري

وتابعت «الديب»، أن الفنان سمير صبري سيخضع لجراحة في غضون يومين أو 3، بعد الاطمئنان على نتائج الفحوصات المختلفة مثل إنزيمات الكلى وغيرها، لأنه سيخضع لجراحة في الشريان الأورطي الذي يعتبر أهم شرايين القلب، وسيتم تركيب صمام له، وهي جراحة دقيقة.

وأوضحت أن سمير صبري يحصل على جلسة بخار وجلسات علاج طبيعي وهو ما لم يكن متاحا له من قبل، ويتم تقوية أطرافه ومنطقة الصدر، وأضافت: «اللي بيحصل ده شيء منظم جدا، وبشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي وأصدقاء الفنان سمير صبري وجمهوره، تليفونه مبطلش رن وأدعية، وأدين له بالفضل لأنه صديق جميل وصاحب صاحبه وكريم وجدع».

لترد عليها الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: «هو راجل خدوم ومفيش مرة حد فينا تعب مسألش عليه».