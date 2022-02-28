سمير صبري: «أتلقى عناية صحية لم أرها في حياتي.. وربنا يخلي الرئيس»

قال الفنان سمير صبري، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة كان شيئا عظيمًا، موضحًا: «أتلقى عناية صحية لم أرها في حياتي من قبل، أعظم الأطباء هنا يزوروني كل 10 دقائق».

وأضاف «صبري»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة على قناة المحور: «من ساعة ما جيت المستشفى وحالتي الصحية بقت أحسن، وإزاي مبقاش أحسن ورئيس الجمهورية واقف بجانب كل الفنانين والمبدعين، ويهتم بيهم».

الرئيس السيسي يهتم بالمواطن البسيط

وتابع الفنان، أنه كان يتلقى العلاج على حسابه الشخصي وهو ما كلفه مبالغ طائلة، لافتًا إلى أنه سيكشف المزيد عن حالته الصحية خلال 3 أيام: «اللي ورايا واللي قدامي راحوا، والحمد لله إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالرجل البسيط اللي أنا زيه، وهو ده رئيس مصر، كنا محتاجينه من زمان، بحبك لأنك رجعت مصر للدنيا ورجعت لنا الاحترام، ربنا يحفظك».

رد فعل نقابة المهن التمثيلية على دعم الرئيس السيسي

وفي وقت سابق، تقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للفنان سمير صبري.

وأمر رئيس الجمهورية برعاية الفنان القدير سمير صبري، وتقدمت النقابة في بيان رسمي، بأسمى أيات الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أمر برعاية الفنان الكبير سمير صبري.

وأكّد بيان النقابة، أن موقف رئيس الجمهورية الداعم للفن والفنانين المصريين الذين أعلن شمولهم برعايته يعكس رؤيته المستنيرة لدور الفنون في النهوض بثقافة الشعوب وبناء الإنسان.