المعنويات مرتفعة.. سمير صبري يواصل تسجيل برنامجه الإذاعي من المستشفى

كشف المخرج محمد تركي، مواصلة الفنان سمير صبري، تسجيل برنامجه «ذكرياتي»، الذي يُذاع عبر إذاعة الأغاني، من فوق فراش مرضه، داخل أحد المستشفيات الكبرى بمدينة القاهرة، حيث يتلقى فيه العلاج.

سمير صبري يُسجل فقرات ببرنامج ذكرياتي

قال تركي لـ«الوطن»، إنّ سمير صبري، يحرص على متابعة برنامجه الإذاعي، وتسجيل الحلقات بشكلٍ طبيعي، مؤكدًا أنه كان يُسجل بعض الفقرات مساء أمس، من داخل المستشفى.

تفاصيل الحلقة الجديدة

أوضح أنّ الحلقة الجديدة من «ذكرياتي» التي ستُذاع غدًا الثلاثاء، ستضمن إهداءات خاصة من بعض الفنانين، للفنان سمير صبري، مُتمنين له الشفاء العاجل، أبرزهم المُطربين محمد ثروت وعلي الحجار، بجانب لقاء خاص مع الفنانة ليلى علوي، كان قد جرى تسجيله داخل غرفته بالمستشفى، على هامش زيارتها له للاطمئنان على حالته الصحية.

حالة معنوية مرتفعة

أكد مخرج برنامج «ذكرياتي»، أنّ سمير صبري، في حالة معنوية مرتفعة، ولا صحة لما يُشاع، بأن حالته النفسية سيئة، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، لا سيما أنه يقضي أغلب الوقت في الزيارات، التي يستقبلها من زملاءه بالوسط الفني وخارجه.

وكان مصدر مقرب من صبري، قد كشف عن تأجيل العملية الجراحية، التي كان من المُقرر إجرائها اليوم الأحد، لحين تحسن نتائج التحاليل الطبية اللازمة، كونها جراحة دقيقة.

وقال المصدر في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه تقرر تأجيل العملية الجراحية إلى يوم الأربعاء أو الخميس المُقبلين، موضحًا أنه في حالة نفسية جيدة للغاية، مطالبًا الجمهور بالدعاء له، لحين التماثل للشفاء والخروج من المستشفى.