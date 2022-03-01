«البحوث الإسلامية»: كتاب «التربية السكانية» موجود في كل مقررات الأزهر

كشف الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، مدى اهتمام كافة مؤسسات الدولة ومن بينها مؤسسة الأزهر الشريف بملف الزيادة السكانية والتوعية من خطورتها، موضحًا أن الأزهر الشريف نجح في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، إذ أن هناك كتاب يُسمى «التربية السكانية» يرتبط بملف بالزيادة السكانية، وهو موجود في كافة مقررات جامعة الأزهر بكل الكليات.

بذل مجهودات كبيرة من أجل مقاومة هذه الأفكار وتغييرها

وأضاف «النجار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه من الضروري العمل على تنظيم الأسرة، وأن يكون النسل متسقًا مع التنمية الاقتصادية في البلاد الإسلامية، مؤكدًا أن مؤسسة الأزهر الشريف بها المركز الإسلامي الدولي للبحوث والدراسات السكانية، وهذا المركز به مئات الباحثين والواعظين في محافظات الصعيد وأسوان، للتوعية بأهمية تنظيم النسل، لذلك نجد جهود الأزهر في ملف الزيادة السكانية كبيرة، معقبًا: «لدينا أعراف ترسخت في أذهان الناس بأهمية إنجاب الأطفال فور الزواج، ويجب أن نبذل مجهودات كبيرة من أجل مقاومة هذه الأفكار وتغييرها».

عزة مصطفى: مفهوم «الولاد عزوة» خاطئ

وعلقت الإعلامية عزة مصطفى، على هذه التصريحات، موضحة أن مفاهيم زيادة النسل بناء على فكرة أن الأطفال «عزوة» هي مفاهيم خاطئة، مؤكدة: «عشنا سنين كثيرة نسمع أن الولد سند، وكثرة الأولاد عزوة، لكن هل المفاهيم دي حقيقية؟.. لأ طبعا؛ دي مفاهيم غلط تماما، هذه المفاهيم هي التي أوصلتنا لزيادة مليون فرد في 232 يومًا»، مؤكدة: «دي أرقام ومعدلات ضخمة جدًا، مفيش دولة تقدر إنها توفر تعليم وصحة وخدمات لمليون فرد جديد كل 7 شهور».