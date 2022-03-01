عاجل.. إقلاع رحلة الطلاب المصريين بأوكرانيا إلى القاهرة عبر رومانيا

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة ، أقلعت منذ قليل طائرة شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني رحلة رقم SM 3832 من طراز ايرباص A320 وعلى متنها ١٨١ راكباً (١٧٥ من الطلاب المصريين و٦ من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحى ) متجهة إلى مطار القاهرة لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن.

هذا وقد تم إنهاء كافة إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية ، ومن المقرر أن تصل الرحلة في العاشرة والنصف مساء اليوم إلي مبني الركاب رقم ١ بمطار القاهرة الدولي.