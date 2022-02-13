مطار القاهرة الدولي يستقبل بعثة النادي الأهلي قادمة من الإمارات

وصلت قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، بعثة النادي الأهلي، قادمة من الإمارات، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتتويج بالميدالية البرونزية عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.

وزير الرياضة يستقبل بعثة الأهلي

ويستقبل بعثة الأهلي في مطار القاهرة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد الوصول على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، بعد الحصول على المركز الثالث والتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للعام الثاني على التوالي.

إجراءات وقائية خلال استقبال الأهلي

ومن المقرر أن تنهي سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءات وصول بعثة الأهلي، من خلال صالة رقم 4 والمخصصة للطيران الخاص، وسط تدابير أمنية واستقبال حافل من قبل شركة ميناء القاهرة الجوي.

وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوي، وفدا من العلاقات العامة والإعلام بقيادة الدكتور طارق إسماعيل، لاستقبال بعثة الأهلي، بالزهور وأعلام مصر، في إطار احتفال مطار القاهرة الدولي ببعثة النادي الأهلي.

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين، كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

الأهلي يحقق برونزية كأس العالم للأندية

وحقق الأهلي الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث، ليحصد الميدالية البرونزية للعام الثاني على التوالي.