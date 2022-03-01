برلمانيون وصحفيون وإعلاميون في عزاء الكاتب محمود الكردوسي.. بحضور أسرته وأصدقاؤه

توافد نواب برلمانيون وإعلاميون وصحفيون، على عزاء الكاتب الصحفي الراحل محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، المُقام الليلة، في مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

عزاء محمود الكردوسي

واستقبل الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، المعزين، وتلقى واجب العزاء في الكاتب محمود الكردوسي، بحضور أسرة الراحل وأقاربه.

وحضر العزاء الكاتب الصحفي محمد البرغوثي والدكتور أحمد محمود، المدير الفني لجريدة الوطن، وعيد حامد، وأحمد الخطيب، رئيسا التحرير التنفيذي لـ«الوطن»، وعدد من صحفيي الجريدة، وأصدقاء وزملاء الكاتب الراحل وأسرته.

وحضر مراسم العزاء كل من النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وخالد ميري وكيل نقابة الصحفيين رئيس تحرير جريدة الأخبار، والدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب السابق، ومحمد خراجة وأيمن عبد المجيد، عضوا مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة أونا نيوز، والكاتب الصحفي إبراهيم منصور، والكاتب الصحفي أحمد رفعت.

المسيرة الصحفية للكاتب الراحل

وكان الكاتب الصحفي محمود الكردوسي توفي الجمعة الماضية بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 64 عاما، ويعد من المؤسسين الأوائل لجريدة «الوطن»، وصاحب مسيرة صحفية امتدت لأكثر من 36 عامًا، عمل فيها في عدة مؤسسات صحفية قومية وخاصة أبرزها «الأهرام» و«المصري اليوم» و«الوطن»، وترأس تحرير مجلة «الفن السابع» التي أسسها بمشاركة الفنان محمود حميدة.

وولد الكردوسي في محافظة سوهاج، وتخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1981، وله العديد من المقالات الصحفية في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، وصدر له كتاب يضم عددا من مقالات بعنوان «مرة واحد صعيدي» وقبل وفاته بشهور، صدرت له روايته الأولى والوحيدة بعنوان «ذائقة الموت».