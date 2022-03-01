بايدن يؤكد لرئيس أوكرانيا دعم أمريكا لكييف في حربها ضد روسيا

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة هاتفية اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، حيث تلقى تحديثات بشأن هجوم روسيا المستمر على أوكرانيا وللتأكيد على دعم الولايات المتحدة المستمر.

استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا

وبحسب الإفادة التي قدمها المكتب الصحفي للبيت الأبيض، تحدث الرئيس جو بايدن اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وهي تدافع عن نفسها ضد الغزو الروسي.

وشدد الرئيس بايدن على مساعدة الولايات المتحدة المستمرة لأوكرانيا ، بما في ذلك عمليات التسليم المستمرة للمساعدات الأمنية والدعم الاقتصادي والمساعدات الإنسانية، وناقش القائدان كيف تعمل الولايات المتحدة ، إلى جانب الحلفاء والشركاء ، على محاسبة روسيا ، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات تؤثر بالفعل على الاقتصاد الروسي.

استهداف مواقع المدنيين

كما ناقش القادة تصعيد روسيا للهجمات على المواقع التي يستخدمها المدنيون في أوكرانيا ، بما في ذلك قصف اليوم بالقرب من نصب بابين يار التذكاري للمحرقة اليهودية، وقال البيت الأبيض إن الزعيمين تحدثا لما يزيد قليلا عن 30 دقيقة

وقال زيلينسكي على تويتر عقب المكالمة "تمت مناقشة مع القيادة الأمريكية بشأن العقوبات ضد روسيا والمساعدة الدفاعية لأوكرانيا".، وأضاف زيلينسكي "يجب أن نوقف الاعتداء في أسرع وقت ممكن".

وجاءت المكالمة الهاتفية في اليوم السادس من الغزو الروسي لأوكرانيا ، وسط تصاعد العنف في العاصمة كييف ومدينة خاركيف الشرقية، وقصف لمحطة تليفزيون كييف اليوم.