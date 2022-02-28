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محمود مسلم

البيت الأبيض: بايدن رصد 300 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا

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سحر المكاوى
10:52 م | الإثنين 28 فبراير 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن رصد 300 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا. 

وأضاف البيت الأبيض: «نعمل مع حلفائنا لتزويد أوكرانيا بالأسلحة».

بايدن يطمئن الأمريكيين بشأن الحرب النووية 

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب على الأمريكيين ألا يقلقوا من الحرب النووية.  

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الرئيس بايدن يتواصل مع قادة العالم لزيادة عزلة روسيا، قائلا: «ندعو دول المنطقة لتسهيل عبور اللاجئين من أوكرانيا عبر الحدود».

الخارجية الأمريكية تعلن تضامنها مع أوكرانيا 

وأعلنت الخارجية الأمريكية، تضامنها مع الحكومة الأوكرانية، مؤكدة استمرار تقديمها المساعدات الإنسانية للأوكرانيين. 

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بقلم سحر المكاوى