البيت الأبيض: بايدن سيبحث مع الحلفاء تنسيق الرد على روسيا

قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث مع الحلفاء والشركاء تنسيق الرد على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

الرد الموحد من مجموعة السبع الكبرى

وكان وزير الخارجية الامريكي، أنتوني بلينكن، ووزراء مجموعة السبع الكبرى، أكدوا في وقت سابق، لوزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، ردهم الموحد ضد موسكو.

وكان مسؤول أمريكي، قال لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن بيلاروسيا تعمل بتناغم مع «الكرملين»، فيما أشار مسؤولون أمريكيون للصحيفة الأمريكية، إن «مينسك» سترسل جنودا اليوم إلى أوكرانيا.

السفارة الأمريكية في روسيا تحث رعاياها على التفكير في المغادرة فورا

وكانت السفارة الأمريكية في روسيا، حثت أمس الأحد، رعاياها على التفكير في المغادرة فورًا بسبب تزايد عدد شركات الطيران التي تلغي رحلاتها الجوية من وإلى روسيا وتغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأضافت السفارة الأمريكية، في بيان، أنها تذكر المواطنين الأمريكيين بأن مستوى التحذير من السفر إلى روسيا هو المستوى الرابع الذي يدعو لعدم السفر.