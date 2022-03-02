حل الأحزاب من إنجازات ثورة يوليو في منهج 3 إعدادي.. ونائبة لوزير التعليم: يجب التنقيح

تضمن منهج الصف الثالث الإعدادي، أن حل الأحزاب السياسية، يعتبر أحد إنجازات ثورة 23 يوليو 1952، ما أثار جدلا كبيرا، وصل إلى البرلمان، طالبت بسببه النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، بتنقيح المناهج من كل الأكاذيب والأفكار الهدامة المتضمنة فيها.

ثورة يوليو 1952

أضافت النائبة، في رسالة وجهتها إلى وزير التربية والتعليم في بيان لها: «لا يمكن أن نربي أولادنا، على أن أحد إنجازات ثورة يوليو في المجال السياسي، هي حل الأحزاب السياسية».

وأوضحت النائبة في رسالتها للوزير: «الحقيقة نفس الشيء ينطبق على إلغاء دستور 1923، مؤكدة أن ذلك ليس إنجازا»، متابعة: «ينبغي على القائمين على المناهج، أن يدرسوا ما المفاهيم السياسية التي نريد أن نربي أولادنا عليها».