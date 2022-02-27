«شباب كفر الشيخ» تنفذ نموذج محاكاة مجلس النواب للنشء بحضور برلمانيين

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمحاكاة المتميزة من الشباب والنشء بمديرية شباب كفر الشيخ، لمجلس النواب، وما طرحوه من تساؤلات وتجاوب أعضاء مجلس النواب الحضور خلال المحاكاة، موجهًا بتكرار تنظيمها.

ووجّه أعضاء برلمان كفر الشيخ من الشباب والنشء الدعوة لأعضاء مجلس النواب بالمحافظة لحضور نموذج محاكاة مجلس النواب المقام بمصيف بلطيم اليوم الأحد، بحضور اللواء أحمد السنوسي رئيس مركز ومدينة بلطيم، وياسر سعد خداش رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور مصطفي رجب مدير عام الطب البيطري، والدكتور أنور النادي مدير كهرباء بلطيم، وعبد الفتاح علي، مدير إدارة التموين، ومحسن الخياط مسؤول التعليم الابتدائي ببلطيم، والمهندس محمد سليمان مدير هندسة ري بلطيم والدكتور احمد السعيد رئيس حزب التخطيط في الإدارة التعليمية.

هيام الطباخ تحضر جلسة المحاكاة

شهدت الجلسة حضور النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، والنائب محمد فوزي الرافعي عضو مجلس النواب وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، وعلاء الدين جادالله مدير إدارة شباب بلطيم، وسماح طه عميره مدير إدارة شباب برج البرلس، وتحيه البطاط رئيس قرية الشيخ مبارك.

قدم أعضاء برلمان الشباب والنشء أسئلة وطلبات إحاطة متعلقة ببحيرة البرلس والصحة والتربية والتعليم والطرق والرصف والنظافة ومشكلة تعاطى المخدرات في نطاق تلك المنطقة وغيره من المشكلات، وتم الإجابة عليها جميعا من التنفيذيين الحاضرين اللقاء.

أقيم نموذج محاكاة مجلس النواب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، ومحمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.