تطور جديد.. الترحيب بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ترحيب البرلمان بطلب أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبي، في أحدث تطور للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي: «يحظر على كل مسؤول روسي، الدخول للبرلمان الأوروبي»، وفقاً لقناة «العربية».

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن فجر يوم الخميس الماضي، شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا، لنزع السلاح الأوكراني، بالإضافة إلى حماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا.