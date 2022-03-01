تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميا.. تبدأ من 2 جنيه حتى 20 ألف

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن رسوم النظافة الجديدة، بعد نشر الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء رقم 722 لسنة 2022، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات، الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2021.

قانون تنظيم المخلفات

تضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات، رسوم النظافة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى والمدن الجديدة، وتختلف الرسوم، وفق المناطق والخدمات مع مراعاة البعد الاجتماعي، حيث تتراوح للوحدات السكنية من جنيهين إلى أربعين جنيها شهريا.

رسوم المستشفيات والهيئات الحكومية

كما تتضمن رسوم النظافة الجديدة بالنسبة للمحلات، من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريا، ولا تتجاوز رسوم النظافة خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.

إعفاء المساجد والكنائس

وفيما يتعلق برسوم النظافة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والمولات والأراضي الفضاء المستغلة لنشاط تجاري، رسومها لا تتعدى عشرين ألف جنيه شهريا، وتعفى من رسوم النظافة دور العبادة من مساجد وكنائس، كما يجرى اعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة.

10% زيادة كل عامين

وحول تعديل رسوم النظافة، وتوقيت تطبيقها، نص قانون المخلفات على أنه يجوز الزيادة للرسوم كل عامين لكل الفئات التى تحصل منها رسوم نظافة بنسبة 10%، شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

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أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه جرى مراعاة البعد الاجتماعي في رسوم النظافة الجديدة، واتباع التدرج، وفق استهلاك الكهرباء.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 الصادر اليوم الثلاثاء 1 مارس.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارا من اليوم التالي.

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