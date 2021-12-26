كيفية خصم رسوم النظافة من عداد الكهرباء «أبوكارت»

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يتم خصم رسوم جمع قمامة مع شحن الرصيد بالعداد مسبوق الدفع «أبوكارت»، لافتًا إلى أنه بمجرد ذهاب المشترك إلى أحد فروع شركة فوري للشحن وإدخال الكارت في الماكينة يتم احتساب آخر مرة قام بها المشترك للشحن ويتم خصم منه مقابل جمع قمامة وخدمة العملاء عن كل شهر سابق لم يشحن فيه المشترك.

وضع الكارت في العداد قبل شحنه لتتأكد من عدم وجود رصيد به

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أنه في حال قيام المشترك بمحاولة شحن كارت العداد مسبوق الدفع وهو به رصيد لن يقبل الشحن، لافتا إلى أنه لن يعرف ذلك سوى من يقوم بالشحن ولذلك يجب وضع الكارت في العداد مسبوق الدفع قبل شحنه لتتأكد من عدم وجود رصيد به.

التحكم في استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة الشهرية

وأكد المصدر أن العداد مسبوق الدفع يمكن المشترك من متابعة استهلاكه من خلال ظهور المتبقى من الرصيد والكيلووات من خلال ضغطة زر واحدة على العداد يظهر الرصيد أولا ثم الكيلو وات المتبقى وهو ما يؤكد أن المشترك يستطيع التحكم في استهلاك الكهرباء ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة الشهرية.

إمكانية عمل بدل فاقد لـ كارت الشحن بشركة الكهرباء بعد استكمال الإجراءات اللازمة

وأشار المصدر إلى أنه لا يمكن سرقة الرصيد من العداد مسبوق الدفع أو وضع حسابات للتلاعب، حيث إنه مبرمج على حساب الشرائح، لافتا إلى أنه في حال فقدان كارت شحن العداد مسبوق الدفع يمكن عمل بدل فاقد لدى شركة الكهرباء بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

يبدأ شريحته الأولى يومًا واحدًا من كل شهر

وأوضح المصدر أن العداد مسبوق الدفع مبرمج أن يبدأ شريحته الأولى يومًا واحدًا من كل شهر ويحتسب الاستهلاك على قيمة الكيلووات في الشريحة الأولى حتى تدخل في الشريحة الثانية ليحسب استهلاكك خلالها وهكذا حتى الشريحة الثامنة.