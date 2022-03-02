مصدر أمني ينفي المنشور المجهول بغلق الطرق في القاهرة: كله كدب

نفى مصدر أمني رفيع المنشور المتداول عبر «فيسبوك» بغلق الطرق على الدائري من زايد وحتى مصر الجديدة ومحور روض الفرج بقوله: «كله كدب مفيش حاجة من الكلام ده»، موضحًا أن الخدمات الأمنية من المرور منتظمة على الطرق على مدار الساعة، وخاصة في ساعات الذروة يتم تكثيف الجهود الأمنية لسحب الكثافات المرورية يوميًا.

الملصق الإلكتروني

وقال المصدر في حديثه لـ«الوطن»، إن إدارات المرور ووزارة الداخلية لا تلتقت إلى تلك الشائعات ولا تهتم بما يثار على منصات التواصل الاجتماعي من أقاويل غير صحيحة وأن جميع الضباط والأفراد يواصلون عملهم من أجل تقديم خدمات مرورية للمواطنين تساهم في فك الكثافات المروية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة مثل الكاميرات ورصد الكثافات عن طريق الملصق الإلكتروني.

شائعات فيسبوك

وتابع المصدر أن هناك مجموعة من الأشخاص لهم أهداف خبيثة لبث الشائعات وترويجها على منصات التواصل الاجتماعي دون التحقق من تلك المعلومات وأن هناك جهة مختصة في الداخلية ترد على الشائعات أولًا بأول حتى يتم التصدى للخارجين على القانون.