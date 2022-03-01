أعرف ازاى المرور يجيلك تحت البيت لو هتفحص أو تجدد رخصة عربيتك

في سابقة هي الأولى من نوعها، بات في إمكان المواطن إجراء فحص فني شامل لسيارته وتجديد رخصته خلال 12 دقيقة فقط، وذلك من خلال تخصيص وتشغيل وحدات ومراكز تكنولوجية متنقلة للخدمات المرورية والمقدمة من وزارة الداخلية، والتي بدأت عملها بالفعل.

محافظات طبق بها المرور المتنقل

وحسب وزارة الداخلية، فـ خدمة المرور المتنقل تقدم على مدار الأسبوع من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، إذ تم تطبيقها في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح وأسوان، تمهيدا لتعميمها على باقي المحافظات.

ويستطيع المواطن صاحب السيارة أو قائدها طلب خدمة وحدات المرور المتنقل، من خلال الاتصال على رقم 15558، على أن تصل السيارة المتنقلة للدعم تحت المنزل وترخص له السيارة دون مجهود، تسهيلا للمواطنين ولتخفيف التكدس في مقرات الترخيص.

خطوات الترخيص أمام باب المنزل

وتقدم مراكز الخدمات المرورية التكنولوجية المتنقلة بنفس الخدمات المتوافرة بوحدة المرور العادية كخدمات تجديد رخص القيادة والتسيير والفحص الفني الآلي للملاكي والنقل الخفيف.

لم تقتصر الخدمة على ذلك، إذ تم تجهيز تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة يمكن من خلالها طلب الخدمة ويتم انتقال المراكز المتنقلة إلى الأفراد والمنشآت الصناعية والتعليمية.

إجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيا من المنزل

ولتجديد رخصة السيارة إلكترونيا من المنزل، عليك إتباع الخطوات التالية:

- في البداية يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر.

- إنشاء حساب خاص بك على الموقع.

- اختيار «خدماتنا» لتظهر قائمة تختار منها «الخدمات الإلكترونية».

- بعد ذلك، تضغط على «تجديد رخصة المركبة»، ومنها يمكن استخراج شهادة مخالفات، وذلك عن طريق الضغط على «اضغط هنا».

بعد استلام شهادة وفاء بالغرامات، سيتم إخطار بوابة مرور مصر بشهادة المخالفات تلقائيا، ومن ثم دفع الضرائب والرسوم المطلوبة من خلال وسائل الدفع المتاحة، وأخيرا يتم إدخال العنوان الخاص بك، وسيتم توصيل الرخصة أو التوجه إلى وحدة المرور الخاصة لاستلام الرخصة الجديدة وتسليم القديمة.