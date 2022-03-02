الطلاب المصريون العائدون من أوكرانيا: عرفنا الأمان لما رجعنا مصر

قال «يوسف» أحد الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، إن ما زال هناك بعض الطلاب في العاصمة الأوكرانية تحت الأرض في الممرات، لافتا إلى أن الدفعة الأولى وصلت للأراضي المصرية وباقي الطلاب في طريقهم لأرض الوطن.

وقال أحد أولياء أمور الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، في مداخلة مع «تلفزيون الوطن» إن مصر محروسة وأولادها في أمان، وكان عندي يقين إن بنتى راجعة تاني

قالت إحدى الطالبات العائدات إن «أكثر شعور بالأمان حسيت بيه بعد مانزلت أرض مصر، وأن المدن الشرقية هي الأكثر تعرضا للضرب العسكري».

طالب: نفخر بالقيادة السياسية المصرية

وقال الطالب محمود عطية، أحد المصريين العائدين من أوكرانيا، طالب بكلية طب الأسنان، إنه يفتخر بالقيادة المصرية الحكيمة وبقرارها بتوفير طائرات لإعادة الطلاب المصريين في أوكرانيا: «الرئيس السيسي أب لمصريين وعد وأوفى»، موجها الشكر لمجلس الوزراء والسفارة المصرية في بوخارست، مطالبا بتكثيف البعثات الدبلوماسية في بولندا لتجمع أكبر عدد من المصريين.

وأوضح «عطية» أن وزارة الهجرة وعدت الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لبحث حالتهم وموقفهم الدراسي في جامعتهم الأوكرانية.

وقال أحد الطلاب إن السفارة المصرية استقبلتهم على الحدود الرومانية، وشعر بالأمان بعد عودته للأراضي المصرية.

وكانت مطار القاهرة الدولى شهد منذ قليل، وصول أول طائرة تقل المصريين المقيمين في أوكرانيا، وسط استقبال جماهيري من أهلهم وذويهم، في مشهد يجسد ويؤكد قدرة الدولة المصرية على حماية أبنائها المقيمين في الخارج، وإعادتهم للوطن مرة أخرى وسط ظروف الحرب التي تشهدها الأراضي الأوكرانية.

وذكرت قناة «إكسترا نيوز»، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجلاء الطلاب المصريين الذين جاءوا عبر الحدود الأوكرانية إلى حدود الدول المجاورة، أرسلت مصر طائرة لنقل هؤلاء الطلاب للعودة إلى مصر، قائلة: «الطائرة بالفعل أقلعت من رومانيا، ولن تكون الطائرة الأخيرة، ولكن كلما كان هناك رغبة من المصريين في العودة إلى أرض الوطن ستستمر، أو سيستمر هذا الجسر الجوي».