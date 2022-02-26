طالب بأوكرانيا: شباب وبنات مصريين في الملاجئ وكل المدن مغلقة ومحاصرة

كشف عبدالرحمن أحمد، طالب بكلية الطب بإحدى الجامعات الأوكرانية، عن تفاصيل الوضع الحالي في كييف، موضحًا أن قرار العودة ليس بأيديهم، لأن الوضع الحالي في العاصمة الأوكرانية صعب، والدولة بالكامل في حالة حرب، فضلًا عن القلق الشديد على الحدود الأوكرانية مع رومانيا ورمانيا وبولندا، مؤكدًا أن المدن الأوكرانية كافة مغلقة ومحاصرة، و«هناك بنات مصريين في الملاجئ».

الحرب بدأت في الخامسة فجرًا

وأضاف «أحمد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحرب بدأت من الخامسة فجر الخميس واستمرت حتى العاشرة صباحًا، وفي وقت النهار كانت هناك حالة من التكدس على المحال التجارية، مؤكدًا أن هناك طلاب مصريين موجودين في ملاجئ أوكرانيا، وآخرين ذهبوا للحدود مع بولندا و رومانيا دون مساعدة من أحد، كما أن المواصلات توقفت، وكذلك الدراسة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الكثير من محلات الذهب فرغت محتوياتها خشية السرقة.

البنوك الأوكرانية أوقفت التعاملات المصرفية

وأشار الطالب بكلية الطب بإحدى الجامعات الأوكرانية، إلى أن البنوك الأوكرانية أوقفت التعاملات المصرفية، مشيرًا إلى أن هناك حالة فوضى في أوكرانيا، وهناك تسليحًا إجباريًا لكل المواطنين ومالكي الإقامة الأوكرانية، فكل المدنيين والمقيمين الأوكرانيين يلتزمون الملاجئ وقت الهجوم، وهناك من يقبع في «كوخ» لأنه الأكثر أمانًا، وهناك طوارئ وحظر تجوال في أوكرانيا، والحكومة تهدد الموجودين في الشارع بأنها ستعتبرهم من جيش العدو، وهناك بنات مصريين في الملاجئ، ومن ذهب على حدود رومانيا وبولندا ذهب على مسؤوليته الشخصية.