وزيرة الهجرة: العودة إلى الوطن.. أبرز طلبات المصريين في أوكرانيا

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنّ هناك تساؤلات وطلبات عدة، يطرحها المصريون في أوكرانيا، خلال الاجتماعات التي تعقدها مع عدد كبير منهم، بشكل يومي، عبر تطبيق «زووم»، وذلك بحضور ممثلي الجالية المصرية فى أوكرانيا، وممثل مركز الهجرة للحوار «ميدسي».

طلبات المصريين المقيمين فى أوكرانيا

وأوضحت وزيرة الهجرة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ أول طلب يتكرر من قبل عدد كبير من المصريين الدارسين والمقيمين في أوكرانيا، خلال الاجتماعات والجلسات عبر تطبيق «زووم»، هو طلب العودة إلى أرض الوطن.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن أبرز الأسئلة الشائعة، التي يطرحها الطلاب في أوكرانيا، هو السؤال حول إمكانية استكمال دراستهم في مصر، ومعادلة الشهادات الدراسية الحاصلين عليها، واعتراف الدولة المصرية بجامعات أوكرانيا.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنّ هناك طلبات أخرى تخص الشباب المتزوج من أوكرانيات، حول إمكانية عودتهم إلى أرض الوطن برفقة زوجاتهم في حالة عدم وجود تصديق لعقود الزواج الخاصة بهم، من قبل السفارة المصرية في «كييف».

الوزارة تحاول الاستجابة لطلبات المصريين والرد على التساؤلات

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أنّ هناك تساؤلات أيضا حول وضع الأوكرانيات المتزوجات من مصريين، ولم يحملن جواز سفر، بل يحملن فقط بطاقة هوية، وكيفية التعامل في مثل هذه الحالات.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنّ هناك طلبات وتساؤلات أخرى، تتلقاها يوميا من المصريين الدارسين والمقيمين في أوكرانيا، تتعلق بكيفية التعامل في حالة عدم وجود جواز سفر لدى المصريين بأوكرانيا، أو وجود جواز سفر ولكنه غير ساري.

وعن الاستجابة لهذه الطلبات، أكدت أنّ الوزارة تحاول قدر الإمكان الرد على هذه التساؤلات والطلبات، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى.

وأكدت وزيرة الهجرة، على المتابعة المستمرة لموقف أبنائنا في أوكرانيا، من خلال عقد لقاءات يومية، مع الطلبة عبر تطبيق «زووم»، لطمأنتهم والاطلاع على آخر مستجدات أوضاعهم.