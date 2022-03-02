مصر تخصص حافلات لنقل المصريين الفارين من أوكرانيا إلى سلوفاكيا

أعلنت السفارة المصرية في كييف عن توفير حافلات نقل جماعي لنقل المصريين الفارين من الحرب في أوكرانيا إلى داخل دولة سلوفاكيا المجاورة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لنقل المصريين الفارين من حرب أوكرانيا، التي بدأت يوم الخميس الماضي عندما شنت روسيا عملية عسكرية تقول إنها لحماية منطقة دونباس.

الحافلات تنقل المصريين من المعبر الحدودي مع أوكرانيا إلى داخل سولفاكيا

وقالت السفارة إنه في إطار تدفق المواطنين المسافرين من أوكرانيا عبر الحدود السلوفاكية بأعداد كبيرة حالياً وفي ضوء وصول بعضهم في أوقات متأخرة من الليل، تنظم سفارة جمهورية مصر العربية في سلوفاكيا حافلات نقل جماعي من المعبر الحدودي إلي أماكن تسكين المواطنين المصريين في العاصمة براتسلافا تمهيداً لعودتهم إلى ارض الوطن.

نقل المصريين بالحافلات على نفقة الدولة

واوضحت السفارة المصرية في كييف أن نقل هؤلاء سيكون على نفقة الدولة، علماً بأن أول حافلة ستكون بانتظار المواطنين بدءً من مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت السفارة المصرية في كييف أنه في حالة وجود أي حالات طارئة برجاء الاتصال على الرقم التالي:

رقم الطوارئ

421907697619+