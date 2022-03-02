الرئيس الأمريكي: بوتين أخطأ حساباته بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين رفض الحل الدبلوماسي متوقعا عدم رد الغرب، مضيفا أن المسؤول الروسي، «أخطأ حساباته بشأن أوكرانيا وكنا جاهزين»

«بايدن»: حرب بوتين كانت مخططة مسبقا

وأوضح بايدن، أن حرب بوتين كانت مخططة، غير مبررة لكن حلف شمال الأطلسي «الناتو» والغرب كانا مستعدين، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي اعتقد أنه قادر على إيجاد انقسام في المعسكر الغربي

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» وجد بعد الحرب العالمية الثانية من أجل إرساء الاستقرار في أوروبا.

وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بحثت مع 5 رؤساء حكومات أوروبيين على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو» خطوات الحلف على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك عمليات نقل للقوات.

واتصلت هاريس، مع كل من رؤساء الوزراء الإستوني واللاتفي والليتواني والروماني والبولندي، وأكدت المسؤولة الأمريكية، دعم واشنطن لـ أوكرانيا في المجالات الاقتصادي والأمني والإنساني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت هاريس، إلى أن بلادها ستدعم أوكرانيا والدول المجاورة في ما يخص حل القضايا المتعلقة بتدفق اللاجئين والاحتياجات الإنسانية.

«أوستن»: واشنطن متحدة مع الحلفاء والشركاء لدعم أوكرانيا

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن بلاده متحدة مع الحلفاء والشركاء لدعم أوكرانيا بما في ذلك المساعدات الأمنية والدفاعية، مؤكدا لنظيره الأوكراني استمرار دعم الجهود لمواجهة روسيا.