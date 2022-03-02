شرم الشيخ تستعد لقمة المناخ بطاقة نظيفة وشبكة طرق عالمية

تواصل مدينة شرم الشيخ الاستعداد لاستضافة قمة المناخ المزمع عقدها نوفمبر المقبل، وذلك على عدة مستويات، سواء من خلال التهيئة اللوجستية أو إضفاء مزيد من المظاهر الحضارية والجمالية التي تظهر مدينة السلام في أبهى صورها أمام العالم.

شرم الشيخ «خلية نحل»

في هذا الإطار، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ باتت «خلية نحل»، حيث العمل المستمر ليل ونهار، لإنجاز المشروعات الجارية في المدينة قبل انطلاق أكبر مؤتمر هذا العام.

وأضاف فودة في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن شرم الشيخ لابد أن تظهر للعالم في أبهي صورها، وأن تكون مزودة بكل الخدمات والمرافق والفنادق لاستيعاب أكثر من 30 ألف مشارك.

تطوير شبكة طرق شرم الشيخ

وقال محافظ جنوب سيناء إن هناك شبكة من الطرق الداخلية يجري تنفيذها في مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن العمل مازال جاريا بكافة المرافق الحيوية وأعمال التجميل والرصف ورفع الكفاءة، تمهيدا لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية على أرض مدينة السلام نوفمبر2022.

أوضح أنه يقوم يوميًا بجولات في المدينة، رفقة اللواء أحمد الإسكندراني لمتابعة أعمال تطوير الطرق، حيث تفقد أعمال الرصف والتوسعة ورفع الكفاءة بطريق مجلس المدينة بطو2,700 كم، وأهم الطرق الجديدة، وهو طريق حي النور وطريق مجلس المدينة والطريق الدائري الذي أصبح علامة مميزة بالمدينة، موضحًا أن أعمال الطرق سوف تنتهي قبل قمة المناخ.

شرم الشيخ بـ«الطاقة النظيفة»

وأكد اللواء خالد فودة أنه يجري تنفيذ مشروع المدينة الخضراء واستخدام الطاقة النظيفة، حيث جرى زيادة المساحات الخضراء بالمدينة، وتحويل السيارات للعمل بالكهرباء لمنع وتقدير الانبعاث الكربوني، بالإضافة إلى إنشاء محطات شحن السيارات بالكهرباء.

وأضاف أن هناك ثلاث محطات توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة ٥٠٠٠ ميجاوات لتوفير ١٥ ألف ميجاوات بالطاقة الشمسية بشرم الشيخ، لشحن السيارات، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعات بحضور وزير السياحة والمستثمرين، لتحويل الفنادق والمنشآت السياحية والحكومية للعمل بالطاقة الشمسية، في إطار تحقيق السياسة التنموية للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والارتقاء بالمنظومة السياحية، وتبوأ شرم الشيخ مكانتها اللائقة بين المدن السياحية في العالم.

وقال إنه يعقد اجتماعات شبه يومية بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ واللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة شرم الشيخ وكافة قيادات المحافظة، وبمشاركة كافة القادة التنفيذيين ومديري الإدارات والمديريات وممثلي الوزارات والهيئات المختلفة ورئيس جمعية المستثمرين ومدير مطار شرم الشيخ الدولي، استعدادا لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي تستضيفه شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري بحضور 30 ألف مشارك، و120 رئيس دولة.

استضافة اجتماع البنك الإسلامي للتنمية

كما رحب محافظ جنوب سيناء باختيار مدينة شرم الشيخ بعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمقرر عقده بالمدينة خلال الفترة من 1 – 4 يونيو 2022، مؤكدا استعداد وجاهزية مدينة شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر، لكون المدينة أصبحت واجهة لسياحة المؤتمرات الدولية.