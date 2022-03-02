وعد رئاسي أمريكي بزيادة تمويل الشرطة لمكافحة ارتفاع معدلات الجريمة

وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بزيادة تمويل الشرطة في الولايات المتحدة لمكافحة ارتفاع معدلات الجريمة، وأضاف في خطابه عن حالة الاتحاد أمام كونجرس بلاد، أن اللقاح هو الوحيد القادر على وقف فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

«بايدن»: نعتزم خفض العجز في الميزانية بأكثر من تريليون دولار

وأوضح بايدن، أن إدارته تعتزم خفض العجز في الميزانية بأكثر من تريليون دولار، ووعد الرئيس الأمريكي، ليس فقط بخفض التكاليف، ولكن أيضا بخفض العجز في الموازنة.

وأشار بايدن، في خطابة السنوي أمام الكونجرس بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، إلى أن العجز في الميزانية الأمريكية بنهاية هذا العام سيكون أقل من نصف ما كان عليه قبل توليه منصبه.

وشدد بايدن، على أنه ينوي أن يصبح الرئيس الوحيد حتى الآن الذي يخفض في عام واحد عجز الميزانية بأكثر من 1 تريليون دولار ،واضاف الرئيس الأمريكي، أن الإدارة السابقة برائسة دونالد ترامب لم تسبب تضخيم العجز فقط عن طريق خفض الضرائب على الشركات والأثرياء، ولكنها قوضت أيضا عمل هيئات الرقابة، التي كانت مهمتها منع الاستخدام غير الفعال للأموال المخصصة للمساعدة في مكافحة الأوبئة.

ووعد الرئيس الامريكي، جو بايدن، أمام كونجرس بلاده، باستئناف عمل السلطات الرقابية بالدولة.

تصفيق حار للسفيرة الأوكرانية في واشنطن

وكانت الكونجرس الأمريكي، شهد تصفيق حار لسفيرة أوكرانيا في واشنطن، أوكسانا ماركاروفا، التي حضرت الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن حالة الاتحاد في بلاده. وتوعد بايدن، الأثرياء الروس بمصادرة يخوتهم وطائراتهم الخاصة وشققهم الفاخرة، وبمصادرة كل ممتلكاتهم التي كسبوها بطرق غير نزيهة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.