«بايدن»: إذا تملص الديكتاتوريون من العقاب فإنهم يسببون الفوضى

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه إذا تملص الديكتاتوريون من العقاب فإنهم يسببون الفوضى، في إشارة لـ الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن «أوتاوا» تعتزم إبقاء العقوبات ضد روسيا حتى انسحاب جميع قواتها من أوكرانيا، موضحا في كلمة أمام برلمان بلاده، أن «أوتاوا» ستبقي على العقوبات حتى تعترف موسكو بأنها ارتكبت خطأ كبيرا، وتسحب جنودها من أوكرانيا.

«بولندا» تبدأ عملية مصادرة لعقارات روسية

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في بيان، أن نظيرتها البولندية بدأت عملية مصادرة لعقارات روسية، بما في ذلك بناء لمدرسة تابع لـ سفارة موسكو في وارسو.

بدوره، قال السفير الروسي لدى بولندا سيرجي أندرييف، إن البعثة الدبلوماسية في العاصمة «وارسو» ستتعامل مع الجوانب القانونية لقرار بولندا مصادرة مبنيين تابعين للسفارة الروسية على أراضيها.