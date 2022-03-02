الجيش الروسي يحاصر مدينة خيرسون الأوكرانية ويستعد لاقتحام كييف

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون الأوكرانية، أن القوات الروسية تطوّق مدينة خيرسون بالكامل بعد مرور أسبوع على الحرب الروسية الأوكرانية.

من جهتها أكدت وزارة الدفاع الروسية، على سيطرة القوات الروسية بالكامل على مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، فيما لا تزال عناصر الجيش الروسي تحشد المزيد من الجنود والمعدات العسكرية الثقيلة على مشارف العاصمة كييف تمهيدا لاقتحامها.