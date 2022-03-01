رئيس أوكرانيا: «إذا سقطت كييف تكون قوات روسيا على حدود الناتو»

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف تريد وقفا كاملا لإطلاق النار قبل أي مفاوضات مع روسيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني: «نحتاج لضمانات أمنية إذا لم يتم ضم كييف لحلف الناتو، وعلى الشركاء التحرك سريعا».

الضمانات الأمنية لا بد أن تكوم ملزمة قانونا

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن تنفيذ الضمانات الأمنية لا بد أن يكون ملزما قانونا.

وتابع: «إذا كان شركاؤنا لا يريدوننا في حلف الأطلسي، فنحن بحاجة إلى ضمانات أمنية».

ونوه الرئيس الأوكراني، بأنه إذا سقطت أوكرانيا تكون القوات الروسية حينها على حدود حلف الناتو.

الوقت ليس مناسبا لحظر الطيران

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغه بأن الوقت ليس مناسبا لفرض منطقة حظر طيران، قائلا: «منطقة حظر الطيران المقترحة لا تهدف إلى جر دول الناتو إلى حرب».