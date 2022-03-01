مسؤول عسكري أمريكي: التقدم الروسي في كييف توقف

أفاد مسؤول عسكري أمريكي كبير، بأن التقدم الروسي في كييف توقف، إذ تواجه قواتها تحديات لوجستية، بما في ذلك نقص الغذاء لبعض الوحدات، موضحا أن التقدم الروسي في العاصمة الأوكرانية لا يزال حيث كان بالأمس، مشيرا إلى عدد من الأسباب المحتملة، بما في ذلك المقاومة الأوكرانية.

إعادة تنظيم الصفوف

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، نقلا عن المسئول الأمريكي، بأنه من المحتمل أيضًا أن الروس أوقفوا تقدمهم باختيارهم، وأحد الأسباب التي تجعل الأمور تبدو متوقفة شمال كييف هو أن الروس أنفسهم يعيدون تجميع صفوفهم ويعيدون التفكير، ويحاولون التكيف مع التحديات التي واجهوها، كما أشار أيضًا إلى أن الجيش الروسي أظهر أدلة على سلوك تجنب المخاطرة، عندما يتعلق الأمر بقواته.

وتابع: «لقد رأيتهم على الأرض، إذ تستسلم الوحدات وأحيانًا بدون قتال، وقد حصلوا على ذلك، الكثير من هؤلاء الجنود مجرد مجندين، ولم يسبق لهم أن شاركوا في القتال من قبل، وبعضهم نعتقد أنه لم يتم إخبارهم حتى بأنهم سيشاركون في القتال».

الهجوم على تليفزيون العاصمة

من جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية تعرض تليفزيون العاصمة للهجوم، وقالت الوزارة إن بعض القنوات الأوكرانية لن تعمل لبعض الوقت لكن البرامج الاحتياطية ستذاع في المستقبل القريب، وأكدت وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية عبر قناتها«تليجرام»، وقوع ضربة عسكرية بالقرب من برج التليفزيون، وقبل أقل من 90 دقيقة من الهجوم، قالت القوات الروسية إنها ستنفذ ضربات ضد العاصمة الأوكرانية وحذرت السكان في كييف من مغادرة منازلهم.

УВАГА

Попадання в апаратну мовника на телевежі.

Якийсь час, канали не будуть працювати.

Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів.

Ворог може поширювати фейки з метою дестабілізації ситуації. Знайте, Україна бореться і вистоїть!#stoprussia pic.twitter.com/WE5iQAJG0z — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 1, 2022

وفي سياق متصل، أظهر مقطع فيديو مدنيين في مدينة ميليتوبول جنوب شرق أوكرانيا يواجهون القوات الروسية والمركبات العسكرية، ويظهر في الفيديو أوكرانيون يهتفون: «ارحلوا إلى وطنكم!، هل ستطلقون علينا النار علينا بسلام؟ ليس لدينا أسلحة! ارحلوا إلى وطنكم!»، وردا على ذلك شوهد جندي روسي يطلق سلاحه في الهواء.