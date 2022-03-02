بايدن سيعلن حظر الرحلات الروسية في بلاده.. وطوكيو تعلق عمل سفارتها بـ«كييف»

قالت مصادر، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن سيعلن حظر الرحلات الروسية في أجواء بلاده.

وكانت مصادر، قالت في وقت سابق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن واشنطن ستغلق أجواءها أمام الرحلات الروسية اعتبارا من اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«بيونج» تعلق خدماتها الأساسية في موسكو

بدورها، قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن شركة «بوينج» الأمريكية متعددة الجنسيات لصناعة الطائرات، ستغلق مكاتبها مؤقتا في العاصمة الأوكرانية «كييف»، كما علقت خدماتها الأساسية في موسكو

وفي بريطانيا، أقرت «لندن» مساعدات بقيمة 220 مليون إسترليني لـ أوكرانيا، وحذرت السلطات البريطانية، الشركات من هجمات سيبرانية

أوكرانيا تعد وثائق لمنع السفن التي ترفع علم روسيا دخول الموانئ الأوكرانية

بدورها، أعلنت وزارة البنية التحتية في أوكرانيا أن الحكومة تعد الوثائق اللازمة لمنع السفن التي ترفع علم روسيا دخول المياه والموانئ الأوكرانية، وحظر دخول سفن أوكرانيا الموانئ الروسية.

وأضافت البنية التحتية في بيان، أنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة، إنهاء اتفاقية استخدام الممرات المائية الداخلية مع بيلاروس، وإغلاق موانئ أوكرانيا للسفن التي ترفع علم روسيا، وحظر دخول السفن الأوكرانية إلى موانئ روسيا، ومناشدة المنظمة البحرية الدولية لنشر هذه المعلومات وتنفيذ عقوبات مماثلة من قبل دول أخرى.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي تعليق العمل مؤقتا في سفارة طوكيو بـ العاصمة الأوكرانية «كييف»، وقال إن عمل سفارة بلاده يستأنف في مدينة «لفيف» الأوكرانية اعتبارا من اليوم الأربعاء.

رئيس المكسيك يرفض فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

وفي سياق متصل، رفض الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وقال إنه لا يتفق مع فرض حظر على وسائل إعلام تابعة لروسيا أو غيرها، فيما أكدت ديلسي رودريجيز مستشارة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادرور، أن الدول الغربية التي قاطعت خطاب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مجلس حقوق الإنسان، تحرض على الكراهية والتعصب تجاه روسيا.

وأوضحت رودريجيز، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «هذا ما يفعله المسؤولون عن إثارة الأزمة في أوكرانيا»، مشيرة إلى أن بلادها تنضم لدعاة الحوار باسم السلام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.