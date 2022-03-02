إعادة فتح طريق الهضبة في الغردقة بعد رفع آثار انقلاب شاحنة

تمكنت أجهزة مدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، من إعادة فتح طريق الهضبة جنوب المدينة، بعد الانتهاء من الإصلاحات اللازمة ورفع مخلفات حادث انقلاب شاحنة كانت تقل حفارا في عرض الشارع، ما ترتب عليه سد الطريق تماما أمام حركة السيارات.

ونجحت إدارة مرور البحر الأحمر في إعادة الحركة المرورية بعد توقفها لفترة وذلك في الاتجاهين بطريق الهضبة جنوب مدينة الغردقة، ومن ثم تحويلها لطريق الشيراتون.

إعادة الحركة المرورية

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث انقلاب شاحنة كبيرة تقل حفارا، وذلك بطريق الهضبة جنوب مدينة الغردقة، ما ترتب عليه إعاقة حركة السيارات، وتم إخطار الأجهزة، وعلى الفور، انتقلت قوة من إدارة مرور الغردقة وأجهزة مجلس المدينة، وتم رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

مصرع شخصين وإصابة 8 في حادثين

في سياق آخر، لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 8 آخرون، في حادثين منفصلين بطريق «أبو رماد - الشلاتين» جنوب البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف، ونُقلت الجثة والمصابين لمستشفى الشلاتين المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.