الغردقة تستضيف مسابقة ملكة جمال العالم «توب موديلز 2022»

تستضيف مدينة الغردقة مسابقة ملكة جمال العالم توب موديلز، والتي تقام فعاليتها في أحد المنتجعات السياحية الكبرى جنوبي الغردقة بمشاركة 50 عارضة أزياء تتنافس على لقب ملكة جمال العالم وتستمر الفعاليات حتى 14 من شهر مارس الجاري وذلك للمرة الخامسة على التوالي التي تستضيف الغردقة المسابقة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

50 متسابقة في ملكة جمال العالم بالغردقة

ومن جانبه أشار سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات منتجعات سياحية كبرى المستضيفة للمسابقة بأن المسابقة تشهد منافسة قوية بين 50 متسابقة من مشاهير عارضات الأزياء في العالم من جنسيات مختلفة في عدة دول منها "ألمانيا وهولندا وإنجلترا والسويد وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفنلندا وفنزويلا والبرازيل وكولومبيا وأستراليا والفلبين والهند وسريلانكا والمالديف ورومانيا وبلغاريا والنمسا والتشيك وأمريكا والمكسيك.

الفائزة بالمسابقة تحصل على جائزة مادية

وأضاف العتيق في تصريحات لـ الوطن اليوم الثلاثاء ان فعاليات المسابقة تشمل برامج ترفيهية واستعراضية وفقرات موسيقية متنوعة وعدة مسابقات ثقافية ورياضية ورحلات سياحية، على أن يقام الحفل الختامي لمسابقة توب موديلز 202‪2، في الرابع عشر من شهر مارس ، وتحصل الفائزة بلقب عارضة الأزياء الأفضل والأجمل في العالم على جائزة مالية.

كانت الغردقة فازت بتنظيم الدورة رقم 26 للمسابقة الشهيرة عالميا "توب موديلز 2019" بعد منافسة قوية مع دول ومقاصد سياحية عالمية، حيث انحصرت المنافسة بين مصر وألمانيا وفازت بتنظيمها الغردقة للمرة الثالثة على التوالي نظرا لسمعتها السياحية المتميزة والإمكانيات المتوفرة.

الغردقة تفوز بتنظيم مسابقة ملكة جمال العالم

وقال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة المنتجعات المنظمة لفعاليات المسابقة في تصريحات صحفية ان فعاليات المسابقة تشمل رحلات للمدن السياحية في البحر الأحمر وشرم الشيخ وأيضا تنظيم زيارة إلى المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان وذلك بغرض التسويق السياحي وعمل دعاية سياحية للمدن السياحية المصرية.

وأضاف أن مثل تلك الأحداث والفعاليات تحظي بمتابعة عالمية واسعة وهذا يعود على السياحة المصرية باعتباره وسيلة للدعاية والتنشيط السياحي وتأكيد على أمن وأمان مصر.

وأشار إلى أن مصر فازت بتنظيم الدورة رقم 28 والخامسة على التوالي بعد منافسة قوية مع دول ومقاصد سياحية عديدة حول العالم سعت لتنظيمها وفازت بتنظيمها الغردقة نظرا لسمعتها السياحية المتميزة ومقومتها الكبيرة والإمكانيات التي يتم توفيرها لنجاح المسابقة.